Песков: Генпрокурор доложил президенту о возбуждении дела о попытке мятежа
Генпрокурор России Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела о попытке военного мятежа, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», – сказал пресс-секретарь.
Он также добавил, что Краснов проинформировал главу государства о законности возбуждения такого дела.
23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по бойцам ЧВК. В министерстве заявили, что сообщения о том, что Вооруженные силы России якобы нанесли удары по тыловым лагерям «Вагнера» по приказу руководства оборонного ведомства, не соответствуют действительности.
О возбуждении уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу 23 июня сообщил Национальный антитеррористический комитет России (НАК). ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию, заявили в ЦОС ФСБ.