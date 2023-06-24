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Песков: Генпрокурор доложил президенту о возбуждении дела о попытке мятежа

Ведомости

Генпрокурор России Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела о попытке военного мятежа, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», – сказал пресс-секретарь.

Он также добавил, что Краснов проинформировал главу государства о законности возбуждения такого дела.

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23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по бойцам ЧВК. В министерстве заявили, что сообщения о том, что Вооруженные силы России якобы нанесли удары по тыловым лагерям «Вагнера» по приказу руководства оборонного ведомства, не соответствуют действительности.

О возбуждении уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу 23 июня сообщил Национальный антитеррористический комитет России (НАК). ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию, заявили в ЦОС ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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