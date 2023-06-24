Песков: Генпрокурор доложил президенту о возбуждении дела о попытке мятежа

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по бойцам ЧВК. В министерстве заявили, что сообщения о том, что Вооруженные силы России якобы нанесли удары по тыловым лагерям «Вагнера» по приказу руководства оборонного ведомства, не соответствуют действительности.