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Общество

Собянин заявил об отмене массовых мероприятий в Москве

Ведомости

В Москве в связи с введением режима контртеррористической операции (КТО) отменены массовые мероприятия, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия», – написал он.

По словам Собянина, городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Режим КТО также ввели сегодня власти Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев предупредил, что на дорогах в южном направлении могут быть дополнительные проверки, в связи с чем попросил воздержаться от поездок на автомобилях в этом направлении, «в первую очередь за пределы региона». 

Ранее по теме: Минобороны России обратилось к бойцам к ЧВК «Вагнер» с призывом к «благоразумию»

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании, и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. Позднее в Кремле рассказали о готовящемся обращении президента.

Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. В министерстве отметили, что бойцов «Вагнера» «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», и сообщили, что несколько человек уже «осознали свою ошибку» и обратились за помощью «в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации». Помощь им уже оказана, сообщили в Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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