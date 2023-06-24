Собянин заявил об отмене массовых мероприятий в Москве
В Москве в связи с введением режима контртеррористической операции (КТО) отменены массовые мероприятия, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия», – написал он.
По словам Собянина, городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Режим КТО также ввели сегодня власти Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев предупредил, что на дорогах в южном направлении могут быть дополнительные проверки, в связи с чем попросил воздержаться от поездок на автомобилях в этом направлении, «в первую очередь за пределы региона».
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании, и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. Позднее в Кремле рассказали о готовящемся обращении президента.
Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. В министерстве отметили, что бойцов «Вагнера» «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», и сообщили, что несколько человек уже «осознали свою ошибку» и обратились за помощью «в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации». Помощь им уже оказана, сообщили в Минобороны.