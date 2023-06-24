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Минтранс Подмосковья сообщил об ограничении движения на трассах «Дон», «Урал» и «Крым»

Ведомости

На трассах федерального значения «Дон», «Урал» и «Крым» в Московской области ввели ограничение движения, сообщает региональный минтранс.  

В частности, ограничено движение на мостах через реку Оку на 118-м км трассы М-4 «Дон», на 115-м км трассы М-5 «Урал» и на 103-м км трассы М-2 «Крым». До этого сегодня в министерстве призвали водителей воздержаться от поездок по трассам «Дон» и «Крым» и сообщили о перекрытии моста через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.

В Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Это произошло на фоне событий вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, против которого возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. 

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утром 24 июня также сообщил, что на границе Липецкой и Воронежской областей было перекрыто движение по трассе М-4, это вызвало затор. Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил не пользоваться трассой М-4 «Дон», поскольку из-за ограничения движения на нескольких участках (в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово) там образовались многокилометровые пробки. Глава Воронежской области Александр Гусев также призвал жителей не пользоваться трассой, а также дорогами регионального и местного значения и попросил с пониманием отнестись к ограничениям.

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Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. 

Президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» и ее основателем обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, «к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях». Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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