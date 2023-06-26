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Политика

Лавров раскрыл детали участия Лукашенко в переговорах с Пригожиным

Президент Белоруссии сам предложил помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа
Инна Гресева
Илья Питалев / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 24 июня в ходе телефонного разговора предложил президенту России Владимиру Путину разрешить ситуацию с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который заявил о «марше справедливости». Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Оценки минской роли даны были уже давно, лично президенту Лукашенко, который, как Дмитрий Песков объяснил неоднократно и подробно, высказался в телефонном разговоре с президентом Путиным, в субботнее утро, постараться оказать, разрешить эту ситуацию миром, избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если бы отряды мятежников продолжали движение на Москву», – сообщил Лавров интервью телеканалу Russia Today.

Глава российского МИДа отметил, что предложение Лукашенко было поддержано. «И результат вам известен», – подытожил Лавров.

Вечером 24 июня близкий к Лукашенко Telegram-канал «Пул первого» рассказал о переговорах Лукашенко и Пригожина, которые длились в течение всего дня. Их проведение было согласовано Путиным. По итогам переговоров утверждалось, что Пригожин принял предложение Лукашенко остановить движение техники военной компании по территории России, а бойцам ЧВК даются гарантии безопасности. Такой вариант в сообщении назывался «абсолютно выгодным и приемлемым».

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Пригожин подтвердил, что движение его военной техники вглубь России будет приостановлено. «Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», – его аудиозаявление опубликовала пресс-служба.

Пригожин вечером 23 июня обвинил Министерство обороны в ударах по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве опровергли эти заявления, назвав их провокацией. В связи с этим ФСБ возбудило уголовное дело о вооруженном мятеже в отношении Пригожина (ст. 279 УК).

На следующий день, 24 июня, Пригожин был в штабе Южного военного округа, ЧВК взяла под контроль Ростов-на-Дону, а затем колонны с техникой и бойцами компании начали продвижение в московском направлении. В связи с этим на федеральных трассах начали вводить ограничения. В нескольких регионах – в Воронежской и Московской областях, а также в столице – ввели режим контртеррористической операции (КТО).

В связи с ситуацией выступил президент России Владимир Путин. В видеообращении к гражданам России он назвал мятеж внутренним предательством и «ударом в спину» стране.

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После вечерних сообщений об итогах переговоров Лукашенко с Пригожиным бойцы и техника «Вагнера» начали выход из регионов, по заверению властей, этот процесс прошел без эксцессов. Власти приступили к отмене ограничений, ранее введенный режим КТО на данный момент отменен.

В Кремле заявили, что ситуация вокруг Пригожина не повлияет на ход спецоперации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что бойцы ЧВК, которые не участвовали в мятеже, смогут заключить контракт с Минобороны, остальные не будут преследоваться, а основатель компании уедет в Белоруссию. Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.

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