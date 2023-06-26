Лавров раскрыл детали участия Лукашенко в переговорах с Пригожиным

На следующий день, 24 июня, Пригожин был в штабе Южного военного округа, ЧВК взяла под контроль Ростов-на-Дону, а затем колонны с техникой и бойцами компании начали продвижение в московском направлении. В связи с этим на федеральных трассах начали вводить ограничения. В нескольких регионах – в Воронежской и Московской областях, а также в столице – ввели режим контртеррористической операции (КТО).