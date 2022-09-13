При посредничестве России Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

При посредничестве России Армения и Азербайджан договорились о прекращении огняВ ночь на 13 сентября на границе двух стран возобновились столкновения
Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября с.г. <...> Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 09:00 по Москве 13 сентября с.г. будет выполняться в полном объеме», — сказано в сообщении.
В МИД России также подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Ведомство также призвало стороны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта.
Кроме того, в МИДе сообщили, что Москва находится в тесном контакте с Баку и Ереваном. Также в ведомстве подтвердили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обращался с просьбой о помощи в урегулировании ситуации.
Обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе произошло в ночь на 13 сентября. По данным армянской стороны, с полуночи Азербайджан начал вести интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Сотка, Горис и Джермук на юго-востоке страны из артиллерийских орудий и крупнокалиберного оружия. По информации минобороны Армении, в результате конфликта погибло минимум 49 человек с армянской стороны. Данные о потерях с азербайджанской стороны пока не приводятся.
В свою очередь, в минобороны Азербайджана сообщили, что причиной обострения являются «интенсивный обстрел в течение последнего месяца позиций азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях и совершенные сегодня широкомасштабные провокации», и возложили всю ответственность за произошедшее на военное руководство Армении. Кроме того, по данным азербайджанского ведомства, армянские войска в ночь на 13 сентября заминировали районы и пути снабжения между позициями азербайджанской армии.
Правительство Армении сообщило, что обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за действий азербайджанской армии. В азербайджанских СМИ появилась информация, что стороны договорились о прекращении огня с 09:00 по местному времени (08:00 мск).
Произошедшее вчера и сегодня ночью обострение – пример продолжающегося давления Азербайджана на Армению и Россию с целью заключить с Ереваном выгодное для себя комплексное мирное соглашение, говорит заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов.
Теперь степень, направления и формат этого давления расширились – если в августе оно ограничивалось только карабахской территорией, Лачинским коридором, то теперь мы видим следующий шаг Баку, продолжает Муханов. Азербайджанскую сторону интересует подписание многостороннего соглашения, включая урегулирование и карабахского, и пограничного вопроса, и вопроса транспортного коридора в свой эксклав – Нахичевань. Так что Баку подталкивает, стимулирует перспективы подписания таких договоренностей и более мягкую, уступчивую позицию армянской стороны, считает эксперт.
Кроме того, замечает Муханов, перед эскалацией усилилась частота переговорных встреч между Азербайджаном и Арменией и число площадок, причем сейчас вектор смещается в сторону Евросоюза как посредника. Ранее Баку и Ереван адресовали свои пожелания в основном Москве, но сейчас для них более интересна европейская площадка, в то время как Россия увязла на украинском направлении. В целом Баку, усиливая давление и пользуясь отвлеченностью Москвы Украиной, надеется, что имеет реальные перспективы для выгодного для себя соглашения с Ереваном уже до конца этого года, заключил Муханов.