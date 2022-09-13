При посредничестве России Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

Кроме того, замечает Муханов, перед эскалацией усилилась частота переговорных встреч между Азербайджаном и Арменией и число площадок, причем сейчас вектор смещается в сторону Евросоюза как посредника. Ранее Баку и Ереван адресовали свои пожелания в основном Москве, но сейчас для них более интересна европейская площадка, в то время как Россия увязла на украинском направлении. В целом Баку, усиливая давление и пользуясь отвлеченностью Москвы Украиной, надеется, что имеет реальные перспективы для выгодного для себя соглашения с Ереваном уже до конца этого года, заключил Муханов.