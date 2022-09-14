Минобороны Армении заявило о применении Азербайджаном артиллерии и минометов

В этот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. В ходе встречи белорусская сторона предложила отправить в регион генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Также Минск выступил за создание рабочей группы из числа сотрудников секретариата и объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений по ее разрешению.