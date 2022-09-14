Минобороны Армении заявило о применении Азербайджаном артиллерии и минометов
Азербайджанские военные утром 14 сентября применили артиллерию, минометы и другое оружие в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа. Об этом сообщило минобороны Армении.
«Ночью ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжала оставаться напряженной. В частности, противник применил беспилотники в направлении Джермука», — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что с 08:00 по местному времени (07:00 мск) азербайджанская сторона обстреливает Джермук и Верин Шоржа из артиллерии, минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия. В минобороны Армении отметили, что предпринимают ответные действия и продолжают «выполнять поставленные боевые задачи».
В ночь на 13 сентября, как сообщило армянское министерство, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о 49 погибших в результате обстрелов. Он уточнил, что эта цифра не является окончательной.
В то же время азербайджанская сторона обвинила в эскалации ситуации Армению. Позже минобороны республики сообщило о гибели 50 азербайджанских военнослужащих в ходе боев на границе с Арменией.
После ночных обстрелов правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Кроме того, Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а министр обороны Армении Сурен Папикян — со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В итоге Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск.
В этот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. В ходе встречи белорусская сторона предложила отправить в регион генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. Также Минск выступил за создание рабочей группы из числа сотрудников секретариата и объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений по ее разрешению.
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