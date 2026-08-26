В Кремле не стали комментировать события в Армении
В Армении проходят сложные внутриполитические процессы, поэтому пока Кремль не готов давать комментарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы попытке оппозиции ввести войска ОДКБ в страну.
«Я не хотел бы сейчас комментировать внутриполитические события в Армении. Там проходят очень сложные процессы», – сказал он.
Песков выразил надежду, что все происходящие события будут развиваться в рамках закона, а права всех участников будут строго соблюдены.
25 августа Пашинян заявил, что оппозиция пытается ввести в республику войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что миротворцы не войдут в страну, т. к. мир установлен, а лучший гарант безопасности Армении – ее народ.
Заявление прозвучало на фоне задержания бывшего президента страны и лидера оппозиционного блока «Армения» Роберта Кочаряна. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег в особо крупном размере.