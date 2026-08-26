В Кремле не стали комментировать события в Армении

25 августа Пашинян заявил, что оппозиция пытается ввести в республику войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что миротворцы не войдут в страну, т. к. мир установлен, а лучший гарант безопасности Армении – ее народ.