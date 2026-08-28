Ушаков: делегация Путина на саммите ШОС будет «компактной»

«На самом саммите нашего президента будет сопровождать достаточно компактная команда. Это семь человек. [Министр иностранных дел Сергей] Лавров, [вице-премьер Алексей] Оверчук, трое представителей администрации – [замглавы АП Максим] Орешкин, [пресс-секретарь президента Дмитрий] Песков, Ушаков, национальный координатор России в ШОС [Бахтиёр] Хакимов и посол России в Киргизии [Сергей] Вакулов», – сказал помощник российского президента.