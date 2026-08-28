Ушаков: делегация Путина на саммите ШОС будет «компактной»
Вместе с президентом России Владимиром Путиным на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкек летит «достаточно компактная команда» из семи человек. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ведомостей».
«На самом саммите нашего президента будет сопровождать достаточно компактная команда. Это семь человек. [Министр иностранных дел Сергей] Лавров, [вице-премьер Алексей] Оверчук, трое представителей администрации – [замглавы АП Максим] Орешкин, [пресс-секретарь президента Дмитрий] Песков, Ушаков, национальный координатор России в ШОС [Бахтиёр] Хакимов и посол России в Киргизии [Сергей] Вакулов», – сказал помощник российского президента.
Саммит (ШОС) пройдет с 31 августа по 1 сентября в столице Киргизии.
Ушаков также сообщал, что Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС.
4 августа стало известно, что Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.