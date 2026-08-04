Лавров возглавит делегацию РФ в ООН

Помимо Лаврова для участия в работе 81-й сессии Генассамблеи ООН будут направлены заместитель министра иностранных дел Алимов А. С., председатель Совета Федерации по международным делам Карасин Г. Б., постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Небензя В. А., председатель Комитета Госдумы по международным делам Слуцкий Л. Э.