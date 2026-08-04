Лавров возглавит делегацию РФ в ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это следует из распоряжения президента России Владимира Путина на сайте официального опубликования правовых актов.
«Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. – министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)», – сказано в документе.
Помимо Лаврова для участия в работе 81-й сессии Генассамблеи ООН будут направлены заместитель министра иностранных дел Алимов А. С., председатель Совета Федерации по международным делам Карасин Г. Б., постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Небензя В. А., председатель Комитета Госдумы по международным делам Слуцкий Л. Э.
Открытие 81-й осенней сессии Генассамблеи ООН запланировано на 8 сентября 2026 г. Общие прения пройдут 22–26 сентября и 28 сентября 2026 г.
2 июня газета The Daily Star сообщила, что министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман избран председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он избран на голосовании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и получил 99 голосов. Директор департамента международных организаций МИД России