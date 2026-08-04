Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,951+0,08%CHKZ16 350+0,93%MGTS1 292+0,78%IMOEX2 269,23+0,29%RTSI881,14-1,02%RGBI115,23+0,26%RGBITR775,12+0,28%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров возглавит делегацию РФ в ООН

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это следует из распоряжения президента России Владимира Путина на сайте официального опубликования правовых актов.

«Утвердить следующий состав делегации РФ для участия в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Лавров С.В. – министр иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета безопасности Российской Федерации (глава делегации)», – сказано в документе.

Помимо Лаврова для участия в работе 81-й сессии Генассамблеи ООН будут направлены заместитель министра иностранных дел Алимов А. С., председатель Совета Федерации по международным делам Карасин Г. Б., постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Небензя В. А., председатель Комитета Госдумы по международным делам Слуцкий Л. Э.

Открытие 81-й осенней сессии Генассамблеи ООН запланировано на 8 сентября 2026 г. Общие прения пройдут 22–26 сентября и 28 сентября 2026 г.

2 июня газета The Daily Star сообщила, что министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман избран председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он избран на голосовании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и получил 99 голосов. Директор департамента международных организаций МИД России

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её