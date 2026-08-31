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Песков рассказал, о чем Путин говорил с Си Цзиньпином

Украина обсуждалась лидерами «по касательной»
Сергей Пахомов

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не говорили о конфликте на Украине во время встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Украинский кризис обсуждался рефреном, по касательной. Собственно, обсуждения не было», – отметил Песков.

Также он дополнил, что сама встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере. По его словам, российский и китайский лидеры доверяют друг другу, поэтому в ходе общения затрагивают самое важное.

31 августа Путин и Си Цзиньпин встретились в рамках саммита ШОС, который проводится в Бишкеке. Эта встреча стала вторым личным контактом глав государств в 2026 г. По итогам разговора российский президент сообщил, что РФ готова перейти к постоянному безвизовому режиму с КНР, если Китай посчитает это необходимым.

После встречи с Си Цзиньпином у Путина состоится разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Затем участники саммита ШОС приедут на новый стадион «Бишкек Арена», где примут участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

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