Песков рассказал, о чем Путин говорил с Си Цзиньпином

31 августа Путин и Си Цзиньпин встретились в рамках саммита ШОС, который проводится в Бишкеке. Эта встреча стала вторым личным контактом глав государств в 2026 г. По итогам разговора российский президент сообщил, что РФ готова перейти к постоянному безвизовому режиму с КНР, если Китай посчитает это необходимым.