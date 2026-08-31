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Главная / Политика /

Путин: отношения России и Индии укрепляются благодаря премьеру Моди

Анна Суслова

Российско-индийские отношения укрепляются, в том числе благодаря работе премьер-министра Индии Нарендры Моди, заявил президент России Владимир Путин во время встречи в Бишкеке после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Очень рад нашей новой встрече на этот раз. Наша встреча проходит накануне саммита ШОС, организации, которая работает в направлении углубления ситуации и контактов между странами Глобального Юга, Востока, способствует социально-экономическому развитию, культурному развитию региона, формированию справедливого и многополярного мира», – поприветствовал Путин индийского коллегу.

Он добавил, что отношения между странами развиваются на принципах привилегированного стратегического партнерства.

Моди также выразил уверенность в улучшении двусторонних отношений между странами после визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели, который состоится в сентябре.

В ходе встречи лидеры также обсудили экономические показатели. По словам Путина, товарооборот между Россией и Индией вырос на 2,6%, турпоток – на 16%. Также президент и премьер обсудили вопрос урегулирования украинского кризиса. Моди выразил поддержку по данному курсу внешней политики России.

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