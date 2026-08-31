Путин: отношения России и Индии укрепляются благодаря премьеру Моди

В ходе встречи лидеры также обсудили экономические показатели. По словам Путина, товарооборот между Россией и Индией вырос на 2,6%, турпоток – на 16%. Также президент и премьер обсудили вопрос урегулирования украинского кризиса. Моди выразил поддержку по данному курсу внешней политики России.