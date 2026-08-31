Дмитриев: Россия является крупнейшим поставщиком удобрений в Индию
Россия является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Индия является надежным и хорошим партнером фактически во всех секторах. Она ценит то, что Россия является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок, фактически обеспечивая продовольственную безопасность Индии», – сказал Дмитриев (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Россия и Индия также реализуют совместные проекты в фармацевтике и технологической сфере. Дмитриев отметил, что именно в технологическом секторе стороны могут наращивать инвестиционное сотрудничество.
31 августа президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС заявил, что российско-индийские отношения укрепляются.
Моди также выразил уверенность в улучшении двусторонних отношений между странами после визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели, который состоится в сентябре.
В ходе встречи лидеры также обсудили экономические показатели. По словам Путина, товарооборот между Россией и Индией вырос на 2,6%, турпоток – на 16%. Также президент и премьер обсудили вопрос урегулирования украинского кризиса. Моди выразил поддержку по данному курсу внешней политики России.