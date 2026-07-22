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Глава Комитета начальников штабов США заявил, что не считает Россию другом

Ведомости

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что не считает Россию дружественным государством для Вашингтона и выступает за победу Украины в конфликте. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената конгресса США.

Отвечая на вопрос, считает ли он Россию другом США, Кейн отметил, что отношения между странами являются сложными. «Но нет, я не думаю, что они наши друзья», – заявил генерал (цитата по ТАСС).

Кейн также высказался о возможном усилении санкций против России. По его словам, с военной точки зрения любые меры, которые «ограничивают поступление средств противнику, являются положительными».

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Политика / Международные отношения

17 июля Axios писал, что инициатива о принятии обновленного пакета санкций против России, предложенного покойным сенатором Линдси Грэмом, получила поддержку более 60 членов сената США. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Россия входит в число «противников США», которые якобы пытаются влиять на американские выборы.

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