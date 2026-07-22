Глава Комитета начальников штабов США заявил, что не считает Россию другом

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что не считает Россию дружественным государством для Вашингтона и выступает за победу Украины в конфликте. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената конгресса США.