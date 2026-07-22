Глава Комитета начальников штабов США заявил, что не считает Россию другом
Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что не считает Россию дружественным государством для Вашингтона и выступает за победу Украины в конфликте. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената конгресса США.
Отвечая на вопрос, считает ли он Россию другом США, Кейн отметил, что отношения между странами являются сложными. «Но нет, я не думаю, что они наши друзья», – заявил генерал (цитата по ТАСС).
Кейн также высказался о возможном усилении санкций против России. По его словам, с военной точки зрения любые меры, которые «ограничивают поступление средств противнику, являются положительными».
17 июля Axios писал, что инициатива о принятии обновленного пакета санкций против России, предложенного покойным сенатором Линдси Грэмом, получила поддержку более 60 членов сената США. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Россия входит в число «противников США», которые якобы пытаются влиять на американские выборы.