Reuters: Россия освободила бывшего морпеха США Роберта Гилмана

В октябре 2024 г. Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима по обвинению в нападении на сотрудников ФСИН и следователя, сообщала региональная прокуратура. Установлено, что Гилман в сентябре и октябре 2023 г. применил насилие к сотруднику колонии из-за несогласия с его законными требованиями и действиями по соблюдению распорядка дня. В октябре того же года американец неоднократно ударил следователя при проведении следственных действий в ИК. Правоохранитель получил легкий вред здоровью.