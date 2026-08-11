Reuters: Россия освободила бывшего морпеха США Роберта Гилмана
Россия освободила бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана, чтобы он мог пройти лечение в Соединенных Штатах, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников. Президент РФ Владимир Путин помиловал американца по гуманитарным соображениям.
Белый дом и госдепартамент ранее обращались к Москве с просьбой освободить 32-летнего Гилмана из-за ухудшения его здоровья. В конце июня его перевели из тюремной больницы в психиатрическое отделение гражданской больницы в Воронеже в состоянии, которое оценивалось как «диссоциативный ступор».
По информации агентства, 11 августа Гилман покинул Россию на самолете госдепартамента США вместе с матерью. Во время полета его состояние оценивают четыре врача. По словам американского чиновника, бывший морпех может ходить и разговаривать и с учетом обстоятельств находится в удовлетворительном состоянии. После возвращения в США его планируют направить на лечение в реабилитационный центр в Сан-Антонио.
Адвокат американца Ирина Бражникова заявила «Интерфаксу», что не располагает информацией о его возможном освобождении, но не исключает этого. «По моим данным, он остается в больнице, и меня по-прежнему не пускают к нему», – сказала она.
В октябре 2024 г. Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима по обвинению в нападении на сотрудников ФСИН и следователя, сообщала региональная прокуратура. Установлено, что Гилман в сентябре и октябре 2023 г. применил насилие к сотруднику колонии из-за несогласия с его законными требованиями и действиями по соблюдению распорядка дня. В октябре того же года американец неоднократно ударил следователя при проведении следственных действий в ИК. Правоохранитель получил легкий вред здоровью.
В январе 2022 г. Гилмана сняли с поезда Сухум – Москва из-за пьяной драки. В участке задержанный ударил ногой старшего лейтенанта полиции Сергея Стрельникова и оказал сопротивление.
7 августа Reuters писало, что госсекретарь Марко Рубио поднял вопрос освобождения Гилмана на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле 23 июля.