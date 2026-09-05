Уиткофф передал Путину благодарность от семьи освобожденного Гилмана
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал российскому лидеру Владимиру Путину благодарность от семьи освобожденного Москвой бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, отправленного обратно в США в середине августа. Президент России проводит в Кремле встречу с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером по вопросам урегулирования конфликта на Украине.
«Семья Гилман крайне благодарна вам за ваше содействие, за то, что Боб Гилман вернулся домой,», – сказал Уиткофф Путину.
Глава российского государства ответил, что благодарить за это нужно президента Трампа.
11 августа Россия освободила Гилмана на фоне резкого ухудшения состояния здоровья, чтобы он мог пройти лечение в США. В конце июня заключенного перевели в психиатрическое отделение гражданской больницы в Воронеже из-за ухудшения здоровья. Медики оценили состояние Гилмана как «диссоциативный ступор».
Гилмана задержали в России 19 января 2022 г. на вокзале в Воронеже. Причиной для этого стал пьяный дебош в поезде, следовавшем из Сухума в Москву. В отделении полиции Гилман ударил сотрудника МВД ногой. Позже против Гилмана возбудили новые уголовные дела за нападения на сотрудников ФСИН и следователя.