Уиткофф передал Путину благодарность от семьи освобожденного Гилмана

Гилмана задержали в России 19 января 2022 г. на вокзале в Воронеже. Причиной для этого стал пьяный дебош в поезде, следовавшем из Сухума в Москву. В отделении полиции Гилман ударил сотрудника МВД ногой. Позже против Гилмана возбудили новые уголовные дела за нападения на сотрудников ФСИН и следователя.