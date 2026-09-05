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Уиткофф передал Путину благодарность от семьи освобожденного Гилмана

Инна Шульгина

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал российскому лидеру Владимиру Путину благодарность от семьи освобожденного Москвой бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, отправленного обратно в США в середине августа. Президент России проводит в Кремле встречу с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

«Семья Гилман крайне благодарна вам за ваше содействие, за то, что Боб Гилман вернулся домой,», – сказал Уиткофф Путину.

Глава российского государства ответил, что благодарить за это нужно президента Трампа.

11 августа Россия освободила Гилмана на фоне резкого ухудшения состояния здоровья, чтобы он мог пройти лечение в США. В конце июня заключенного перевели в психиатрическое отделение гражданской больницы в Воронеже из-за ухудшения здоровья. Медики оценили состояние Гилмана как «диссоциативный ступор».

Гилмана задержали в России 19 января 2022 г. на вокзале в Воронеже. Причиной для этого стал пьяный дебош в поезде, следовавшем из Сухума в Москву. В отделении полиции Гилман ударил сотрудника МВД ногой. Позже против Гилмана возбудили новые уголовные дела за нападения на сотрудников ФСИН и следователя.

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