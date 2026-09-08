Эксперт ИСКРАН: в разговоре Путина и Трампа есть политическая воля к диалогу
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа – логическое продолжение визита в Москву американских спецпосланников Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом в комментарии «Ведомостям» заявил старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.
«Не стоит обесценивать нынешнюю позитивную динамику, хотя и гарантий она никаких не дает. Но пока можно рассчитывать, что есть политическая воля к диалогу. Есть ли она в отношении уступок – другой вопрос», – подчеркнул он.
По словам Кошкина, сейчас США активизируют дипломатический процесс, чтобы показать серьезность намерений касательно этого вопроса и восстановить доверие, пошатнувшееся за прошедшее лето. Тем не менее эксперт предупредил, что нынешнее развитие мирных переговоров может зайти в тупик из-за эскалации конфликта со стороны Европы или со стороны Украины.
5 сентября Кушнер и Уиткофф встретились с Путиным в Москве. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов. После окончания переговоров спецпосланники направились в Киев.
Вечером 8 сентября Путин и Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили итоги их визитов в Москву и Киев. Как сказал помощник президента Юрий Ушаков, разговор носил конфиденциальный характер. Российский и американский лидеры договорились оставаться на связи друг с другом.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к поиску компромиссов с Россией.