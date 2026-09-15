Лавров: Россия восприняла план США в Анкоридже как договоренность

В феврале «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Россия якобы была готова на Аляске к каким-то территориальным «компромиссам» (но не по статусу Донбасса), в том числе по вопросу численности вооруженных сил Украины. И обязательным условием было налаживание более широкого взаимодействия с США, включая экономическое. «Но пока Вашингтон не хочет и не может оказать нужного давления на Киев, а также пытается вытеснить Россию с мировых энергетических рынков и продолжает использовать санкции», что ставит под вопрос актуальность «духа Анкориджа».