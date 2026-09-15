Лавров: Россия восприняла план США в Анкоридже как договоренность
На саммите в Анкоридже Россия приняла предложения США без изменений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию.
«Была там договоренность. Когда ты предлагаешь и твое предложение без изменений принимается, это что, не договоренность? Конечно, это договоренность. Ну, у честных людей, по крайней мере», – сказал он.
Лавров также отметил, что Россия детально объясняет США свою позицию по Украине. Однако, по его словам, трудно сказать, насколько это скажется на практических шагах.
6 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что элементы соглашений, достигнутых в Анкоридже, всегда будут присутствовать в повестке дня переговоров по поводу украинского конфликта. Однако остается под вопросом применимость договоренностей в текущих условиях – как с украинской, так и с американской стороны.
В феврале «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что Россия якобы была готова на Аляске к каким-то территориальным «компромиссам» (но не по статусу Донбасса), в том числе по вопросу численности вооруженных сил Украины. И обязательным условием было налаживание более широкого взаимодействия с США, включая экономическое. «Но пока Вашингтон не хочет и не может оказать нужного давления на Киев, а также пытается вытеснить Россию с мировых энергетических рынков и продолжает использовать санкции», что ставит под вопрос актуальность «духа Анкориджа».