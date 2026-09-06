Песков: договоренности Анкориджа остаются в повестке, но их применимость неясна

Песков: договоренности Анкориджа остаются в повестке, но их применимость неяснаРеализация соглашений зависит от позиций Киева и Вашингтона
Элементы соглашений, достигнутых в Анкоридже, всегда будут присутствовать в повестке дня переговоров по поводу украинского конфликта. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Так представитель Кремля ответил на вопрос, опирается ли Россия на договоренности Анкориджа или начинает переговоры заново.
Песков отметил, что остается под вопросом применимость договоренностей в текущих условиях – как с украинской, так и с американской стороны. Пресс-секретарь отметил атмосферу взаимного доверия, сложившуюся между российской стороной и делегацией США. По его словам, свидетельством этому служит публичный характер встречи с американскими представителями.
5 сентября в Москву приехали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Представители США встретились с президентом России Владимиром Путиным, беседа продолжалась 3 часа 10 минут. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что разговор был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным.
В ходе встречи также обсуждались вопросы безопасности – Уиткофф поблагодарил Путина за согласие на трехдневное прекращение огня, чтобы делегация могла безопасно прилететь сначала в Москву, а затем в Киев.