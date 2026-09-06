Песков: договоренности Анкориджа остаются в повестке, но их применимость неясна

Песков отметил, что остается под вопросом применимость договоренностей в текущих условиях – как с украинской, так и с американской стороны. Пресс-секретарь отметил атмосферу взаимного доверия, сложившуюся между российской стороной и делегацией США. По его словам, свидетельством этому служит публичный характер встречи с американскими представителями.