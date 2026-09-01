Путин встретился с президентом Таджикистана Рахмоном в Бишкеке
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Об этом сообщил Кремль.
Во встрече с российской стороны принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, министр энергетики Сергей Цивилев и глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Путин отметил высокий уровень отношений между странами, которые находятся на уровне стратегического партнерства и союзничества. По его словам, товарооборот России и Таджикистана в прошлом году вырос на 25,1%, а в первом полугодии 2026 г. увеличился еще на 25%.
Президент России сообщил, что в Таджикистане работают 320 предприятий с российским участием, а более 96% всех взаимных операций проводятся в национальных валютах. Москва и Душанбе также реализуют программу экономического сотрудничества на 2024–2027 гг. и планируют увеличить взаимную торговлю в 2,5 раза к 2030 г.
Отдельно Путин отметил развитие гуманитарных связей. В Таджикистане работают пять школ с преподаванием на русском языке, в которых сейчас учатся около 6000 детей. В российско-таджикском университете в Душанбе продолжается обучение студентов, а в российских вузах учатся более 35 000 граждан Таджикистана.
По словам Путина, стороны также активно взаимодействуют в сфере безопасности. Он отметил обеспокоенность Душанбе ситуацией в Афганистане и заявил, что Россия находится с Таджикистаном в тесном контакте по вопросам безопасности.
Рахмон, в свою очередь, отметил позитивную динамику отношений двух стран и успешное развитие сотрудничества по всем направлениям. По его словам, стабильными темпами развивается торгово-экономическое взаимодействие, а сотрудничество в сфере безопасности и гуманитарных связей находится на хорошем уровне. Президент Таджикистана также сообщил, что в Душанбе ускоренными темпами идет строительство центра для одаренных детей и здания русского драматического театра им. Маяковского.
Путин и Рахмон провели телефонный разговор 31 декабря 2025 г. Тогда Рахмон осудил недавнюю атаку украинских беспилотников на госрезиденцию в Новгородской области.