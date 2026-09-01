Путин встретился с президентом Таджикистана Рахмоном в Бишкеке

Рахмон, в свою очередь, отметил позитивную динамику отношений двух стран и успешное развитие сотрудничества по всем направлениям. По его словам, стабильными темпами развивается торгово-экономическое взаимодействие, а сотрудничество в сфере безопасности и гуманитарных связей находится на хорошем уровне. Президент Таджикистана также сообщил, что в Душанбе ускоренными темпами идет строительство центра для одаренных детей и здания русского драматического театра им. Маяковского.