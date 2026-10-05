Путин поговорил с Рахмоном по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщили в Кремле.
В ходе беседы стороны выразили удовлетворение высоким уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
«С обеих сторон выражено удовлетворение высоким уровнем российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, подтвержден настрой на их дальнейшее активное развитие», – говорится в сообщении.
Кроме того, Путин направил Рахмону поздравительную телеграмму.
В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что работа Рахмона на посту президента Таджикистана «ознаменована значительными успехами страны в экономической и социальной областях, упрочением ее позиций на мировой арене». Российский лидер подчеркнул, что Рахмон по праву пользуется высоким авторитетом среди соотечественников и за границей.
1 сентября Путин встретился с Рахмоном в Бишкеке. Глава российского государства отметил высокий уровень отношений между странами. По его словам, товарооборот России и Таджикистана в прошлом году вырос на 25,1%, а в первом полугодии 2026 г. увеличился еще на 25%. Путин сообщил, что в Таджикистане работают 320 предприятий с российским участием, а более 96% всех взаимных операций проводятся в национальных валютах. Москва и Душанбе также реализуют программу экономического сотрудничества на 2024–2027 гг. и планируют увеличить взаимную торговлю в 2,5 раза к 2030 г.