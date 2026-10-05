Путин поздравил Рахмона с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
По словам Путина, работа Рахмона на посту президента Таджикистана «ознаменована значительными успехами страны в экономической и социальной областях, упрочением ее позиций на мировой арене». Российский лидер подчеркнул, что Рахмон по праву пользуется высоким авторитетом среди соотечественников и за границей.
«Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между Таджикистаном и Россией», – заявил Путин, обращаясь к Рахмону.
Российский президент пожелал имениннику здоровья и счастья. Путин отметил, что будет рад продолжению конструктивного и товарищеского общения, а также плодотворной совместной работы.
1 сентября Путин встретился с Рахмоном в Бишкеке. Российский лидер отметил высокий уровень отношений между странами. По его словам, товарооборот России и Таджикистана в прошлом году вырос на 25,1%, а в первом полугодии 2026 г. увеличился еще на 25%. Путин сообщил, что в Таджикистане работают 320 предприятий с российским участием, а более 96% всех взаимных операций проводятся в национальных валютах. Москва и Душанбе также реализуют программу экономического сотрудничества на 2024–2027 гг. и планируют увеличить взаимную торговлю в 2,5 раза к 2030 г.