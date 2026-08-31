В ЦБ выступили против идеи управляемого ослабления рубля

«Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что рубль в начале осени может частично восстановить позиции. В сентябре в течение ближайших нескольких недель вероятны стабилизация курса и даже небольшое укрепление. Нынешнее ослабление эксперты связывают с дефицитом предложения валюты, сокращением отгрузки нефти из России, а также с повреждениями НПЗ.