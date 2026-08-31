В ЦБ выступили против идеи управляемого ослабления рубля

В ЦБ выступили против идеи управляемого ослабления рубляЭто может привести к разгону инфляции и повышению расходов в экономике
Управляемое ослабление рубля может привести к разгону инфляции. Об этом сообщил зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин после публикации проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 гг.».
«Преднамеренное ослабление управляемого обменного курса чревато разгоном инфляции, снижением доступности товаров (как потребительских, так и инвестиционных) для российских граждан и предприятий», – сказал он.
Заботкин также отметил, что это может привести к повышению «всех издержек и расходов в экономике, в том числе бюджетных». Преднамеренное чрезмерное укрепление обменного курса системно снизит конкурентоспособность российских производителей и на внешних рынках, и внутри страны, добавил он.
«[Это] отрицательно скажется на занятости, и инфляция уйдет сильно ниже целевого уровня. Это тоже несбалансированное состояние для экономики», – пояснил Заботкин, сообщив, что плавающий курс позволяет экономике «быстрее и рациональнее» реагировать на внешние изменения.
«Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что рубль в начале осени может частично восстановить позиции. В сентябре в течение ближайших нескольких недель вероятны стабилизация курса и даже небольшое укрепление. Нынешнее ослабление эксперты связывают с дефицитом предложения валюты, сокращением отгрузки нефти из России, а также с повреждениями НПЗ.