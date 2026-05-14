Трамп: Китай согласился купить 200 самолетов Boeing
Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился закупить 200 самолетов Boeing. Об этом он сказал каналу Fox News.
«200 крупных проектов, это очень много рабочих мест, очень много. Boeing хотел 150, а получил 200», – сказал Трамп.
Генеральный директор компании Boeing Келли Ортберг сопровождала президента США в поездке в Пекин.
CNN писал, что, по словам Си, 12 мая торговые делегации США и Китая провели продуктивные переговоры. Китайский лидер добавил, что «экономические и торговые делегации обеих сторон пришли к сбалансированному и позитивному соглашению».
Трамп прибыл в Китай 13 мая. Визит американского лидера продлится до 15 мая.