Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFLT48,2-1,61%CNY Бирж.10,768-0,44%IMOEX2 658,84-1,33%RTSI1 145,21-1,06%RGBI119,36-0,07%RGBITR781,84-0,04%
Главная / Политика /

Трамп: Китай согласился купить 200 самолетов Boeing

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился закупить 200 самолетов Boeing. Об этом он сказал каналу Fox News.

«200 крупных проектов, это очень много рабочих мест, очень много. Boeing хотел 150, а получил 200», – сказал Трамп.

Генеральный директор компании Boeing Келли Ортберг сопровождала президента США в поездке в Пекин.

CNN писал, что, по словам Си, 12 мая торговые делегации США и Китая провели продуктивные переговоры. Китайский лидер добавил, что «экономические и торговые делегации обеих сторон пришли к сбалансированному и позитивному соглашению».

Трамп прибыл в Китай 13 мая. Визит американского лидера продлится до 15 мая.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её