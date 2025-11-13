Газета
Главная / Общество /

Актрису Яну Троянову заочно приговорили к восьми годам лишения свободы

Ведомости

Суд заочно приговорил актрису Яну Троянову (считается в России иноагентом) к восьми годам лишения свободы по трем уголовным статьям, включая возбуждение ненависти по национальному признаку с угрозой насилия и публичные призывы к терроризму. Об этом сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.

Ее обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 282 (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).

Троянова будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил актрису права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете и администрированием сайтов на срок в четыре года.

Следствие не добивалось от Интерпола розыска актрисы Трояновой

Общество

Приговор не вступил в законную силу.

6 октября прокуратура Москвы утвердила обвинение Трояновой. Тогда ее заочно арестовали и объявили в розыск.

По данным следствия, в июне 2024 г. Троянова, находясь за пределами России, дала интервью с высказываниями, формирующими враждебное отношение к русским, и обосновала необходимость насильственных действий. Видеозапись была размещена в интернете в публичном доступе. Также актриса обвиняется в уклонении от обязанностей иностранного агента – с апреля по сентябрь 2025 г. она не представила в Минюст требуемые отчеты о своей деятельности.

