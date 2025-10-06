Актрису Яну Троянову обвинили в призыве к терроризму и возбуждении ненависти
Прокуратура Москвы утвердила обвинение актрисе Яне Трояновой
Следствие установило, что в июне 2024 г. Троянова, находясь за пределами России, дала интервью с высказываниями, формирующими враждебное отношение к русским, и обосновала необходимость насильственных действий. Видеозапись была размещена в интернете в публичном доступе. Также актриса обвиняется в уклонении от обязанностей иностранного агента – с апреля по сентябрь 2025 г. она не представила в Минюст требуемые отчеты о своей деятельности.
Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Троянова, по данным СК, сейчас находится за границей. 3 октября она была объявлена в международный розыск после завершения расследования уголовного дела.