Актрису Яну Троянову обвинили в призыве к терроризму и возбуждении ненависти

Ведомости

Прокуратура Москвы утвердила обвинение актрисе Яне Трояновой (считается в России иноагентом) по трем уголовным статьям, включая возбуждение ненависти по национальному признаку с угрозой насилия и публичные призывы к терроризму. Она заочно арестована и объявлена в розыск, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Следствие установило, что в июне 2024 г. Троянова, находясь за пределами России, дала интервью с высказываниями, формирующими враждебное отношение к русским, и обосновала необходимость насильственных действий. Видеозапись была размещена в интернете в публичном доступе. Также актриса обвиняется в уклонении от обязанностей иностранного агента – с апреля по сентябрь 2025 г. она не представила в Минюст требуемые отчеты о своей деятельности.

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Троянова, по данным СК, сейчас находится за границей. 3 октября она была объявлена в международный розыск после завершения расследования уголовного дела.

