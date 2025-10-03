Актриса Яна Троянова объявлена в международный розыск
Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой
Как утверждают следователи, в своих публичных высказываниях актриса допустила высказывания, направленные на унижение чести и достоинства лиц по национальному признаку – в отношении русских. Эти действия квалифицированы как возбуждение ненависти либо вражды.
Уголовное дело уже направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Троянова, по данным СК, сейчас находится за границей.
9 июля 2024 г. Росфинмониторинг включил Троянову в список террористов и экстремистов. 11 июня того же года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний актрисы. В ведомстве утверждали, что она выражала поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей.
27 августа Таганский районный суд Москвы оштрафовал актрису на 45 000 руб. по ч. 4 ст.19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).