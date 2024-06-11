Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы Яны Трояновой
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний актрисы Яны Трояновой (признана иностранным агентом). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
В СК РФ заявили, что Троянова публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей.
Минюст внес Троянову в реестр иноагентов в ноябре 2023 г. Сообщалось, что актриса выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа РФ и Вооруженных сил, участвовала в качестве респондента на информплощадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.
В ведомстве также указали, что Троянова проживает за пределами России.