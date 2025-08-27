Суд вновь оштрафовал актрису Троянову за нарушение закона об иноагентах
Таганский районный суд Москвы оштрафовал актрису Яну Троянову
10 апреля Московский городской суд утвердил Трояновой штраф в размере 40 000 руб. за аналогичное правонарушение.
Московский городской суд 1 апреля также признал законным штраф в 40 000 руб., назначенный Трояновой за нарушение закона об иноагентах. В ноябре 2024 г. актриса обжаловала два административных штрафа на общую сумму 80 000 руб.
9 июля 2024 г. Росфинмониторинг включил Троянову в список террористов и экстремистов. 11 июня того же года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний актрисы. В ведомстве утверждали, что она выражала поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей.
17 ноября 2023 г. Минюст внес Троянову в реестр иностранных агентов. В ведомстве указали, что она выступала против российской спецоперации на Украине и осуществляла действия, которые направлены на формирование негативного образа России и Вооруженных сил РФ.