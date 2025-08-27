Суд вновь оштрафовал актрису Троянову за нарушение закона об иноагентах

9 июля 2024 г. Росфинмониторинг включил Троянову в список террористов и экстремистов. 11 июня того же года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний актрисы. В ведомстве утверждали, что она выражала поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей.