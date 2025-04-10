Суд утвердил второй штраф актрисе Трояновой за нарушение закона об иноагентах
Московский городской суд утвердил еще один штраф в 40 000 руб., назначенный актрисе Яне Трояновой
1 апреля Московский городской суд также признал законным штраф в 40 000 руб., назначенный Трояновой за нарушение закона об иноагентах. В ноябре 2024 г. актриса обжаловала два административных штрафа на общую сумму 80 000 руб.
17 ноября 2023 г. Минюст внес Троянову в реестр иностранных агентов. В ведомстве указали, что она выступала против российской спецоперации на Украине и осуществляла действия, которые направлены на формирование негативного образа России и Вооруженных сил РФ.