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Суд утвердил второй штраф актрисе Трояновой за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Московский городской суд утвердил еще один штраф в 40 000 руб., назначенный актрисе Яне Трояновой (считается в России иноагентом), за непредоставление отчета о деятельности иностранного агента. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на инстанцию.

1 апреля Московский городской суд также признал законным штраф в 40 000 руб., назначенный Трояновой за нарушение закона об иноагентах. В ноябре 2024 г. актриса обжаловала два административных штрафа на общую сумму 80 000 руб.

9 июля 2024 г. Росфинмониторинг включил Троянову в список террористов и экстремистов. 11 июня того же года председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний актрисы. В ведомстве утверждали, что она выражала поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей.

17 ноября 2023 г. Минюст внес Троянову в реестр иностранных агентов. В ведомстве указали, что она выступала против российской спецоперации на Украине и осуществляла действия, которые направлены на формирование негативного образа России и Вооруженных сил РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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