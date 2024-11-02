Актриса Троянова обжаловала штрафы за нарушение закона об иноагентах
Актриса Яна Троянова
«Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении. Обжаловано», – говорится в картотеке.
9 июля Росфинмониторинг внес Троянову в список террористов и экстремистов. 11 июня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний актрисы. В ведомстве заявили, что она выражала поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей.
В ноябре 2023 г. Минюст внес актрису в реестр иноагентов. По данным ведомства, она выступала против спецоперации России на Украине и осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ.
Сейчас Троянова проживает за пределами России.