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Актриса Троянова обжаловала штрафы за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Актриса Яна Троянова (считается в России иноагентом) обжаловала два административных штрафа на общую сумму 80 000 руб., следует из картотеки Замоскворецкого суда Москвы.

«Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении. Обжаловано», – говорится в картотеке.

9 июля Росфинмониторинг внес Троянову в список террористов и экстремистов. 11 июня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний актрисы. В ведомстве заявили, что она выражала поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей.

В ноябре 2023 г. Минюст внес актрису в реестр иноагентов. По данным ведомства, она выступала против спецоперации России на Украине и осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ.

Сейчас Троянова проживает за пределами России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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