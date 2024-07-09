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Актрису Яну Троянову внесли в список террористов и экстремистов

Ведомости

Росфинмониторинг внес актрису Яну Троянову (признана иностранным агентом) в список террористов и экстремистов, следует из базы ведомства.

«Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г.р., г. Екатеринбург», – указано в перечне физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В прошлом году Минюст внес Троянову в реестр иноагентов. По данным ведомства, актриса выступала против специальной военной операции на Украине. Она также осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа РФ и Вооруженных сил, добавили в Минюсте.

11 июня председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний Трояновой. В ведомстве заявили, что она выражала поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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