Актрису Яну Троянову внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес актрису Яну Троянову (признана иностранным агентом) в список террористов и экстремистов, следует из базы ведомства.
«Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 г.р., г. Екатеринбург», – указано в перечне физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В прошлом году Минюст внес Троянову в реестр иноагентов. По данным ведомства, актриса выступала против специальной военной операции на Украине. Она также осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа РФ и Вооруженных сил, добавили в Минюсте.
11 июня председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний Трояновой. В ведомстве заявили, что она выражала поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей.