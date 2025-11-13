Газета
Общество

Следствие не добивалось от Интерпола розыска актрисы Трояновой

Ведомости

Следствие не стало добавиться от Интерпола розыска актрисы Яны Трояновой (считается в России иноагентом), т. к. там уже отказывали в таких просьбах по аналогичным статьям, передает «РИА Новости» из зала второго Западного окружного военного суда Москвы.

«Организовать розыск по каналам Интерпола не представляется возможным, поскольку данное лицо не будет занесено в базу для розыска», – зачитала прокурор документы по делу.

Гособвинитель объяснила, что секретариат Интерпола просто не будет вносить данные в базу.

6 октября московская прокуратура утвердила в отношении Трояновой обвинение по трем уголовным статьям. Ее заочно арестовали по обвинениям в возбуждении ненависти по национальному признаку с угрозой насилия и публичных призывах к терроризму. Также актрису объявили в розыск.

По данным следствия, в июне 2024 г. Троянова, уже проживая не на территории России, дала интервью с высказываниями, которые формируют враждебное отношение к русским. Ее обвинили и в уклонении от обязанностей иностранного агента – с апреля по сентябрь 2025 г. она не представила в Минюст требуемые отчеты о своей деятельности.

