Следствие не добивалось от Интерпола розыска актрисы Трояновой

По данным следствия, в июне 2024 г. Троянова, уже проживая не на территории России, дала интервью с высказываниями, которые формируют враждебное отношение к русским. Ее обвинили и в уклонении от обязанностей иностранного агента – с апреля по сентябрь 2025 г. она не представила в Минюст требуемые отчеты о своей деятельности.