Следствие не добивалось от Интерпола розыска актрисы Трояновой
«Организовать розыск по каналам Интерпола не представляется возможным, поскольку данное лицо не будет занесено в базу для розыска», – зачитала прокурор документы по делу.
Гособвинитель объяснила, что секретариат Интерпола просто не будет вносить данные в базу.
6 октября московская прокуратура утвердила в отношении Трояновой обвинение по трем уголовным статьям. Ее заочно арестовали по обвинениям в возбуждении ненависти по национальному признаку с угрозой насилия и публичных призывах к терроризму. Также актрису объявили в розыск.
По данным следствия, в июне 2024 г. Троянова, уже проживая не на территории России, дала интервью с высказываниями, которые формируют враждебное отношение к русским. Ее обвинили и в уклонении от обязанностей иностранного агента – с апреля по сентябрь 2025 г. она не представила в Минюст требуемые отчеты о своей деятельности.