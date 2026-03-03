Бруней передал Путину приглашение посетить страну

В российском внешнеполитическом ведомстве 2 марта отмечали, что в ходе переговоров Лаврова с брунейским министром планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, включая график политических контактов и расширение практического сотрудничества. Стороны также намерены обменяться мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки и по взаимодействию в формате диалогового партнерства Россия – АСЕАН.