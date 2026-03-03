Бруней передал Путину приглашение посетить страну
Бруней пригласил президента РФ Владимира Путина посетить страну в удобное для него время. Об этом сообщил второй министр иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриван Юсоф на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По его словам, султан Брунея Хассанал Болкиах поручил передать соответствующее приглашение российскому лидеру. «Его величество попросил меня передать приглашение президенту Путину посетить Бруней, когда ему удобно», – заявил Юсоф.
В российском внешнеполитическом ведомстве 2 марта отмечали, что в ходе переговоров Лаврова с брунейским министром планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, включая график политических контактов и расширение практического сотрудничества. Стороны также намерены обменяться мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки и по взаимодействию в формате диалогового партнерства Россия – АСЕАН.