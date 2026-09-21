Заместителя Си Цзиньпина по военной линии исключили из КПК за коррупцию
Заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) генерал-полковника Чжан Юся и бывшего начальника Объединенного штаба (генштаба) Лю Чжэньли 21 сентября исключили из Компартии Китая и уволили со службы. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
Отмечается, что решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК по результатам начатого в январе 2026 г. расследования. Подчеркивается, что Чжан и Лю были исключены за серьезные нарушения как партийной дисциплины, так и закона. В частности, они «изменили первоначальным идеалам», «утратили партийные принципы», «занимались созданием группировок», оказывали помощь другим в повышении по службе за деньги, «незаконно» принимали подарки, а также не контролировали своих родственников.
Подчеркивается, что суммы, фигурирующие в деле, особо крупные, а ущерб для КПК оказался особенно сильным. Оба были лишены воинского звания генерал-полковников.
ЦВС КНР – главный военный орган в стране из семи человек, который контролирует управление НОАК и совпадает по составу с одноименным партийным органом (оба возглавляет генсек ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин).
76-летний Чжан Юся с 2017 г. занимал пост одного из двух заместителей председателя ЦВС и считался одним из самых авторитетных военных в Китае. С 2017 г. входил в Политбюро ЦК КПК. В целом Чжан имел репутацию военачальника, пользовавшегося особым личным расположением Си, так как их отцы вместе служили в 1940-х гг.
После отстранения Чжан Юся и Лю Чжэньли в ЦВС остался лишь еще один член – генерал-полковник Чжан Шэнминь, который одновременно возглавляет там комиссию по проверке дисциплины.
Из утвержденного в 2023 г. состава ЦВС ранее были также исключены за коррупцию и похожие обвинения другой заместитель Хэ Вэйдун, бывший министр обороны Ли Шанфу и политкомиссар Мяо Хуа.