Заместителя Си Цзиньпина по военной линии исключили из КПК за коррупцию

Отмечается, что решение было принято на заседании Политбюро ЦК КПК по результатам начатого в январе 2026 г. расследования. Подчеркивается, что Чжан и Лю были исключены за серьезные нарушения как партийной дисциплины, так и закона. В частности, они «изменили первоначальным идеалам», «утратили партийные принципы», «занимались созданием группировок», оказывали помощь другим в повышении по службе за деньги, «незаконно» принимали подарки, а также не контролировали своих родственников.