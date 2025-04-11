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Заместителя Си Цзиньпина по военной линии предположительно сняли с поста

Ведомости

Генерал Хэ Вэйдун был освобожден от должностных обязанностей заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР в ходе антикоррупционной кампании правительства Китая. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Хэ Вэйдун занимает должность второго по значимости генерала. Увольнение с этой должности происходит впервые за 60 лет. Financial Times утверждает, что отстранение Вэйдуна может быть связано с коррупцией.

Увольнение произошло через шесть месяцев после того, как глава КНР Си Цзиньпин отстранил от должности Мяо Хуа, одного из шести высших офицеров ЦВС, за «серьезные нарушения дисциплины». Эту фразу, согласно Financial Times, обычно относят к коррупции в китайской военной системе.

Китайское внешнеполитическое ведомство не подтверждает и не опровергает информацию о снятии Хэ Вэйдуна с должности. Представитель МИД КНР Линь Цзянь не в курсе того, что о чем его спрашивают, так он ответил журналистам, пишет ТАСС.

3 апреля поменялись должностями два члена политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) – Ли Ганьцзе и Ши Тайфэн. Первый был заведующим орготделом ЦК, который отвечает за кадровые вопросы, а второй – заведующим отделом Единого фронта ЦК. Как утверждает гонконгская South China Morning Post со ссылкой на источники, это случилось вообще впервые в истории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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