Заместителя Си Цзиньпина по военной линии предположительно сняли с поста
Генерал Хэ Вэйдун был освобожден от должностных обязанностей заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР в ходе антикоррупционной кампании правительства Китая. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.
Хэ Вэйдун занимает должность второго по значимости генерала. Увольнение с этой должности происходит впервые за 60 лет. Financial Times утверждает, что отстранение Вэйдуна может быть связано с коррупцией.
Увольнение произошло через шесть месяцев после того, как глава КНР Си Цзиньпин отстранил от должности Мяо Хуа, одного из шести высших офицеров ЦВС, за «серьезные нарушения дисциплины». Эту фразу, согласно Financial Times, обычно относят к коррупции в китайской военной системе.
Китайское внешнеполитическое ведомство не подтверждает и не опровергает информацию о снятии Хэ Вэйдуна с должности. Представитель МИД КНР Линь Цзянь не в курсе того, что о чем его спрашивают, так он ответил журналистам, пишет ТАСС.
3 апреля поменялись должностями два члена политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) – Ли Ганьцзе и Ши Тайфэн. Первый был заведующим орготделом ЦК, который отвечает за кадровые вопросы, а второй – заведующим отделом Единого фронта ЦК. Как утверждает гонконгская South China Morning Post со ссылкой на источники, это случилось вообще впервые в истории.