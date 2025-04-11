Заместителя Си Цзиньпина по военной линии предположительно сняли с поста

Китайское внешнеполитическое ведомство не подтверждает и не опровергает информацию о снятии Хэ Вэйдуна с должности. Представитель МИД КНР Линь Цзянь не в курсе того, что о чем его спрашивают, так он ответил журналистам, пишет ТАСС.