В политбюро ЦК Компартии Китая внезапно произошла необычная рокировка

В политбюро ЦК Компартии Китая внезапно произошла необычная рокировкаЭто отражает стремление Си Цзиньпина переформатировать партийную вертикаль
В политбюро ЦК КПК произошло неординарное событие, и, как утверждает гонконгская South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники, это случилось вообще впервые в истории. Два члена политбюро с 2022 г. – Ли Ганьцзе и Ши Тайфэн – поменялись должностями. Первый был заведующим орготделом ЦК, который отвечает за кадровые вопросы, а второй – заведующим отделом Единого фронта ЦК. Это подразделение управляет Единым фронтом, который объединяет малые партии и общественные организации КНР под реальным контролем КПК. В задачи фронта входит, например, работа с находящимися за рубежом студентами, которые становятся «мягкими» проводниками интересов партии в диаспоре, а также в Гонконге и на Тайване.
Теперь же, судя по всему, 60-летний Ли занимается партийным руководством Единого фронта, а 68-летний Ши – кадровой политикой. До сих пор в истории политбюро не случалось похожих перестановок, пишет SCMP, так как его члены занимали всегда одну должность между съездами, которые проходят раз в пять лет (XX съезд прошел в октябре 2022 г., следующий ожидается в 2027 г.). Причины перестановок не называются.
В политбюро ЦК КПК входит 24 человека. При этом главный управляющий орган партии и страны – постоянный комитет политбюро ЦК КПК, куда входит семь человек во главе с генсеком Си Цзиньпином, но не Ли и Ши.
В ноябре 2024 г. агентство «Синьхуа» сообщало, что Ли встречался в Пекине с помощником президента России Дмитрием Мироновым, с которым они подписали меморандум о сотрудничестве между администрацией Владимира Путина и секретариатом ЦК КПК.
Заведующий орготделом имеет значительно больший аппаратный вес, чем завотделом Единого фронта, несмотря на политическую важность этого поста, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Через первого проходят назначения всех ключевых лиц с уровня уездов, провинций и центрального аппарата партии, поясняет эксперт. Это означает, что Си заметно усиливает оргкоманду, учитывая нынешние большие проблемы, которые возникают при реализации важных проектов, говорит Маслов, и возраст уже не играет большой роли. По словам эксперта, Ши внешне выглядит как спокойный и надежный человек, который к тому же хороший переговорщик.
Рокировка между Ши и Ли – событие действительно нетривиальное, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов. Обмен руководителями двух ключевых ведомств, при том что оба члены политбюро и секретариата ЦК, указывает на возможные сдвиги в расстановке сил внутри партийной элиты.
Ши, отмечает Денисов, сейчас получил назначение в один из самых влиятельных отделов. Ли же получил под свое руководство структуру, играющую важную роль в связях с зарубежными китайцами, религиозными и этническими организациями, а также в работе с зарубежной аудиторией. В круг его полномочий войдет и работа с Тайванем, а с учетом динамики вокруг острова на этом посту необходим проверенный человек. Не может быть сомнений, что Ли по-прежнему пользуется доверием Си, подчеркивает Денисов.
Важным фактором, говорит эксперт, можно считать то, что новый «партийный кадровик» ранее работал в прямом подчинении Си в Центральной партийной школе. Его новое назначение может быть прочитано как попытка генсека переформатировать партийную вертикаль управления, в том числе с точки зрения продвижения кадров, которые будут определять развитие Китая в 2030-е и 2040-е гг. Кроме того, Си с одобрением отзывался об антикоррупционной кампании, которую Ши проводил во время работы секретарем парткома во Внутренней Монголии. Это значит, что линия на обеспечение чистоты партийных рядов может усилиться. Уже на момент XX съезда Ши превышал возрастной предел (65 лет) для региональных и министерских руководителей, а продолжение его карьеры свидетельствует, что Си крайне заинтересован в лояльном и компетентном управленце.
Переход Ли в более политизированный и внешне ориентированный отдел, продолжает Денисов, можно трактовать как шаг по «перенастройке» Единого фронта на более прагматичный курс. Ключевой задачей Ли будет «борьба за умы» тайваньских соотечественников, которую не решить тривиальными методами пропаганды. Обе перестановки, добавляет Денисов, нельзя сводить исключительно к внутриполитической борьбе, они скорее отражают предпочтения в пользу тех, кто сочетает управленческую дисциплину, идеологическую надежность и личную лояльность.