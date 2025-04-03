В политбюро ЦК Компартии Китая внезапно произошла необычная рокировка

Важным фактором, говорит эксперт, можно считать то, что новый «партийный кадровик» ранее работал в прямом подчинении Си в Центральной партийной школе. Его новое назначение может быть прочитано как попытка генсека переформатировать партийную вертикаль управления, в том числе с точки зрения продвижения кадров, которые будут определять развитие Китая в 2030-е и 2040-е гг. Кроме того, Си с одобрением отзывался об антикоррупционной кампании, которую Ши проводил во время работы секретарем парткома во Внутренней Монголии. Это значит, что линия на обеспечение чистоты партийных рядов может усилиться. Уже на момент XX съезда Ши превышал возрастной предел (65 лет) для региональных и министерских руководителей, а продолжение его карьеры свидетельствует, что Си крайне заинтересован в лояльном и компетентном управленце.