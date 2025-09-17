США оставили в силе запрет на полеты «Белавиа» в Россию на самолетах Boeing

США не разрешили белорусской авиакомпании «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию даже после смягчения санкций против перевозчика. Запрет действует в том числе на полеты в такие российские регионы, как Крым, ДНР и ЛНР, а также ряд других стран, следует из ответа бюро промышленности и безопасности американского минторга гендиректору авиаперевозчика Игорю Чергинцу.