США оставили в силе запрет на полеты «Белавиа» в Россию на самолетах Boeing
США не разрешили белорусской авиакомпании «Белавиа» летать на самолетах Boeing в Россию даже после смягчения санкций против перевозчика. Запрет действует в том числе на полеты в такие российские регионы, как Крым, ДНР и ЛНР, а также ряд других стран, следует из ответа бюро промышленности и безопасности американского минторга гендиректору авиаперевозчика Игорю Чергинцу.
11 сентября представитель президента США Джон Коул рассказал о принятии решения Вашингтоном снять санкции с «Белавиа». Тогда же он отметил, что решение уже утверждено и согласовано всеми соответствующими американскими ведомствами. При этом Коул заявил, что решение принадлежит непосредственно президенту США Дональду Трампу.
Представитель Белого дома также признал, что остающиеся в силе ограничительные меры будут обсуждаться на дальнейших переговорах. Он подчеркнул, что отношения Вашингтона и Минска «хорошие, но не прекрасные», и отметил потенциал, который сохраняется для их улучшения.