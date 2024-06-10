С какой моделью Россия вступила в глобальную «гонку за суверенитет»

Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2024 г. подвел первые итоги работы модели экономического развития России, которую он представил годом ранее, – построения суверенной экономики, основанной на росте предложения. Она доказывает свою эффективность, о чем свидетельствуют такие показатели, как рост ВВП. Путин впервые четко обозначил, что власти, начав с базиса – экономической части, сформируют целостную конструкцию, которая будет включать и этические ориентиры: «<...> между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, причем на трех ключевых уровнях: государственном, ценностно-культурном и экономическом». Выступление президента было посвящено прежде всего экономике. Центральной темой его доклада стала ее структурная трансформация.