Путин допустил возможность встречи с Зеленским в третьей стране

Путин допустил возможность встречи с Зеленским в третьей странеНо только в случае готовности к подписанию мирного договора
Встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским в какой-либо третьей стране возможна, когда мирные переговоры выйдут на финишную прямую, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле.
«Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу», – сказал Путин.
Сейчас же Зеленский может приехть на переговоры в РФ. «Пусть приезжает тот, кто хочет встретиться», – заключил российский президент.
По словам Путина, минский переговорный процесс показал, что «можно часами говорить без толку», но реальных результатов это не принесет. Он добавил также, что президент США Дональд Трамп искренне стремится помочь в урегулировании конфликта, но это «в первую очередь дело Москвы и Киева».