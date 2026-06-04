Путин: Россия найдет способ, как оформить мирные договоренности с Украиной
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о том, является ли Владимир Зеленский законным представителем Украины, следует адресовать юристам. По словам российского лидера, любой исторический документ должен подписываться легитимными с точки зрения конституции лицами. Однако Россия найдет способ как это оформить, если дело дойдет до мирных соглашений.
«Ровно два года как истекли полномочия господина Зеленского как президента, – сказал Путин на встрече с главами мировых информагентств на ПМЭФ-2026. – По конституции Украины у президента может быть только два срока по пять лет». Он также отметил, что в начале года много говорили о выборах на Украине, но их до сих пор нет. «Если мы когда-то дойдем до подписания мирного договора, то если есть желание – мы найдем тех, кто должен подписать соответствующие документы», – добавил президент.
Путин подчеркнул, что любая страна в положении России должна подписывать документы такого рода только с легитимными лицами. По его словам, Россия найдет, с кем подписывать мирный договор, «если будет желание».
«Слава богу» – так можно было бы друг другу сказать, если страны дойдут до окончания конфликта, подчеркнул президент.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 г., однако на Украине продолжается военное положение, поэтому выборы не проводятся. Россия неоднократно заявляла, что не считает Зеленского легитимным президентом после этой даты.