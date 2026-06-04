Путин: Россия найдет способ, как оформить мирные договоренности с Украиной

«Ровно два года как истекли полномочия господина Зеленского как президента, – сказал Путин на встрече с главами мировых информагентств на ПМЭФ-2026. – По конституции Украины у президента может быть только два срока по пять лет». Он также отметил, что в начале года много говорили о выборах на Украине, но их до сих пор нет. «Если мы когда-то дойдем до подписания мирного договора, то если есть желание – мы найдем тех, кто должен подписать соответствующие документы», – добавил президент.