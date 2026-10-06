Песков: Германия создает из России искусственного врага для милитаризации
Германия делает из России искусственного врага, чтобы оправдать милитаризацию страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал слова главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартина Йегера, который заявил, что Берлин рискует быть втянутым в вооруженный конфликт с Москвой, обвинив Россию в «теневой войне» и гибридных атаках. По словам представителя Кремля, это безосновательные утверждения, которые не имеют реальной аргументации.
«Это, скажем так, такой прием информационный искусственного создания эфемерного врага для того, чтобы оправдывать расходы на милитаризацию», – отметил Песков.
5 октября Йегер сообщил, что Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией. При этом руководитель BND признал, что его ведомство не наблюдает признаков того, что Россия планирует нападение. Несмотря на это, по его словам, НАТО «не может позволить себе расслабиться».
1 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается нападать на другие государства ни в ближайшие годы, ни в более отдаленной перспективе. 5 октября стало известно о разработке НАТО стратегии быстрой победы на случай якобы атаки России.