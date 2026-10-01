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Песков назвал страны Прибалтики «очень маленькими, но громкими»

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Антироссийские заявления, звучащие из стран Прибалтики, не соответствуют масштабу государств, из которых они исходят. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очень маленькие, но очень громкие», – сказал представитель Кремля.

1 октября спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев писал, что заявление премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса об отсутствии доказательств подготовки Россией нападения на страны Евросоюза (ЕС) является необычно мудрыми словами. По его словам, европейские чиновники используют образ России в качестве угрозы для отвлечения внимания от внутренних проблем ЕС.

21 сентября Песков сказал, что Россия не угрожает ни Франции и ни одному государству в Европе. По его словам, об отсутствии угроз Европе со стороны России не раз говорил президент РФ Владимир Путин. Песков добавил, что Кремль категорически не согласен с заявлениями о том, что Москва кому-то угрожает и кого-то шантажирует.

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