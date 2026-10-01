Песков назвал страны Прибалтики «очень маленькими, но громкими»

21 сентября Песков сказал, что Россия не угрожает ни Франции и ни одному государству в Европе. По его словам, об отсутствии угроз Европе со стороны России не раз говорил президент РФ Владимир Путин. Песков добавил, что Кремль категорически не согласен с заявлениями о том, что Москва кому-то угрожает и кого-то шантажирует.