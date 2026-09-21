Песков: Россия не угрожает Франции и другим странам Европы
Россия не угрожает ни Франции и ни одному государству в Европе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.
По словам Пескова, об отсутствии угроз Европе со стороны России не раз говорил президент РФ Владимир Путин.
«Мы не имеем никаких споров ни с кем из европейских государств, которые могли бы быть причиной каких-либо серьезных разногласий», – сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что Кремль категорически не согласен с заявлениями о том, что Москва кому-то угрожает и кого-то шантажирует.
20 сентября News.am привело заявление лидера фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен и председателя партии Жордана Барделлы, что Россия не может «надеяться диктовать прямо или косвенно политику» Франции «путем запугивания, угроз, дестабилизации или психологического давления».