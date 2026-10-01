Дмитриев назвал слова премьера Литвы о российской угрозе «мудрыми»
Заявление премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса об отсутствии доказательств подготовки Россией нападения на страны Евросоюза (ЕС) являются необычно мудрыми словами. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X.
По его словам, европейские чиновники используют образ России как угрозы для отвлечения внимания от внутренних проблем ЕС.
Синкявичюс заявил, что литовские спецслужбы не располагают доказательствами того, что Россия готовится к каким-либо действиям против региона. При этом он отметил, что риски сохраняются.
7 августа премьер-министр Литвы призвал граждан не беспокоиться после заявлений министра обороны страны Робертаса Каунаса о якобы росте угрозы со стороны России. Тогда литовские СМИ писали, что якобы Россия рассматривает нанесение ударов по критически важной инфраструктуре стран Прибалтики. Для этого могут быть применены захваченные украинские дроны. 6 августа Каунас публично согласился с данным заявлением. Однако он подчеркнул, что никаких подтверждений этому нет.
24 августа премьер-министр Эстонии Кристен Михал говорил, что сейчас непосредственной угрозы нападения России на страны Балтии нет.
21 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не угрожает ни Франции и ни одному государству в Европе. По его словам, об отсутствии угроз Европе со стороны России не раз говорил президент РФ Владимир Путин. Песков добавил, что Кремль категорически не согласен с заявлениями о том, что Москва кому-то угрожает и кого-то шантажирует.