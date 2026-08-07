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Премьер Литвы призвал граждан не беспокоиться из-за России

Ведомости

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс попытался успокоить граждан после заявлений министра обороны страны Робертаса Каунаса о якобы росте угрозы со стороны России, сообщил LRТ.

«Угрозы остаются, но я бы не сказал, что гражданам стоит беспокоиться», – сказал премьер.

Синкявичюс добавил, что «любые публичные заявления должны тщательно обдумываться, чтобы не вызывать ненужной паники».

Ранее литовские СМИ писали, что якобы Россия рассматривает нанесение ударов по критически важной инфраструктуре стран Прибалтики. Для этого могут быть применены захваченные украинские дроны. 6 августа Каунас публично согласился с данным заявлением. Однако он подчеркнул, что никаких подтверждений этому нет.

В июне LRТ писал, что разведка Литвы не располагает данными, которые свидетельствовали бы о подготовке Россией нападения на страны Прибалтики.

15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения литовской разведки о якобы планах России напасть на инфраструктуру Прибалтики и Европы – «свежая порция страшилок». Он добавил, что прибалтийским странам необходимо создать образ врага и «подтягивать военную инфраструктуру НАТО».

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