Премьер Литвы призвал граждан не беспокоиться из-за России

Ранее литовские СМИ писали, что якобы Россия рассматривает нанесение ударов по критически важной инфраструктуре стран Прибалтики. Для этого могут быть применены захваченные украинские дроны. 6 августа Каунас публично согласился с данным заявлением. Однако он подчеркнул, что никаких подтверждений этому нет.