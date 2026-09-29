«Яндекс» проведет один выпуск акций для долгосрочной программы мотивации

В «Яндексе» напомнили, что компания в рамках программы мотивации может как размещать дополнительные акции, так и проводить их обратный выкуп. Это позволяет гибко обеспечивать программу необходимым количеством акций и одновременно частично компенсировать влияние допвыпусков на количество голосующих ценных бумаг. С учетом обратного выкупа количество голосующих акций по итогам II квартала вернулось примерно к уровню на момент запуска программы мотивации два года назад – 379 млн штук.