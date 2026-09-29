«Яндекс» проведет один выпуск акций для долгосрочной программы мотивации
«Яндекс» решил изменить подход к размещению акций для программы мотивации на следующий год. В ноябре компания планирует провести один крупный дополнительный выпуск, который закроет прогнозируемые потребности программы минимум до конца 2027 г. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Яндекса».
Совет директоров одобрил для этих целей размещение 11 млн обыкновенных акций – около 2,8% уставного капитала. Новый подход позволит «Яндексу» сформировать необходимый пул ценных бумаг для программы мотивации заранее и не зависеть от сроков отдельных размещений.
Акции будут передаваться сотрудникам не сразу, а по мере исполнения опционов. До этого момента бумаги не предоставляют права голоса и не участвуют в распределении дивидендов. Ранее компания довыпускала акции для программы мотивации раз в квартал, под отдельные окна исполнения опционов.
В «Яндексе» напомнили, что компания в рамках программы мотивации может как размещать дополнительные акции, так и проводить их обратный выкуп. Это позволяет гибко обеспечивать программу необходимым количеством акций и одновременно частично компенсировать влияние допвыпусков на количество голосующих ценных бумаг. С учетом обратного выкупа количество голосующих акций по итогам II квартала вернулось примерно к уровню на момент запуска программы мотивации два года назад – 379 млн штук.
По итогам полугодия выручка «Яндекса» выросла на 19%, достигнув 759 млрд руб. Рост на 41% показал скорректированный показатель EBITDA, который увеличился до 162 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль за II квартал достигла 48 млрд руб. Показатель компании вырос на 56% в сравнении с 2025 г.