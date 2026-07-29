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Выручка «Яндекса» по МСФО увеличилась на 16% во II квартале

Ведомости

«Яндекс» нарастил выручку по МСФО по итогам II квартала на 16% в сравнении с тем же периодом 2025 г. Показатель достиг 386 млрд руб., сообщила компания.

По итогам первого полугодия выручка также выросла на 19%, достигнув 759 млрд руб. За три апрель – июнь оборот от услуг по рекламе и продвижению увеличился до 128 млрд руб. (+12%). Подписочная выручка «Яндекс.Плюса» в тот же период достигла 28 млрд руб., что на 27% больше год к году.

Рост на 35% также показал скорректированный показатель EBITDA, который увеличился до 89 млрд руб. По итогам шести месяцев рост составил 41% до 162 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль за квартал достигла 48 млрд руб. Показатель компании вырос на 56% в сравнении с 2025 г.

Компания отметила, что 31 июля совет директоров примет решение по вопросу выплаты дивидендов за первые полгода 2026 г. Менеджмент «Яндекса» предлагал направить акционерам выплаты в размере 110 руб. на акцию.

В I квартале выручка «Яндекса» увеличилась на 22% до 372,7 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 50% до 73,3 млрд руб., а рентабельность по этому показателю составила 19,7% (+3,7 п. п.). Скорректированная чистая прибыль в I квартале продемонстрировала рост в 2,7 раза до 34,7 млрд руб. Компания тогда сохранила прогноз по росту выручки в 2026 г. порядка 20% год к году и скорректированный показатель EBITDA около 350 млрд руб.

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