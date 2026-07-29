Выручка «Яндекса» по МСФО увеличилась на 16% во II квартале

В I квартале выручка «Яндекса» увеличилась на 22% до 372,7 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 50% до 73,3 млрд руб., а рентабельность по этому показателю составила 19,7% (+3,7 п. п.). Скорректированная чистая прибыль в I квартале продемонстрировала рост в 2,7 раза до 34,7 млрд руб. Компания тогда сохранила прогноз по росту выручки в 2026 г. порядка 20% год к году и скорректированный показатель EBITDA около 350 млрд руб.