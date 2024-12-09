Борисов: на реализацию нацпроекта «Космос» могут выделить до 750 млрд рублей

В январе президент поручил включить создание и запуск малых космических аппаратов при участии молодых ученых в разрабатываемый нацпроект по формированию отечественной индустрии космических сервисов. В нацпроект войдут «создание и запуск в космическое пространство малых космических аппаратов» при участии учащихся общеобразовательных организаций, учащихся вузов и молодых ученых. Планируется, что на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего образования будет создана сеть наземных исследовательских комплексов, ориентированных на работу с запущенными в космическое пространство малыми космическими аппаратами. К работе с такой сетью хотят привлечь заинтересованных иностранных граждан и организации.