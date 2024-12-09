Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Борисов: на реализацию нацпроекта «Космос» могут выделить до 750 млрд рублей

Ведомости

На реализацию нацпроекта «Космос» потребуется от 500 млрд до 750 млрд руб. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью РБК.

По словам Борисова, работа по нацпроекту, в основном, сосредоточится на создании группировок спутников совместно с частными компаниями. Она предусматривает кратный рост различного рода «связных группировок, дистанционного зондирования Земли, низко орбитальных, геостационарных, высоко эллиптических».

Глава «Роскосмоса» добавил, что нацпроект почти сверстан и готов к представлению президенту России Владимиру Путину, он должен задать особую динамику развития отрасли.

В январе президент поручил включить создание и запуск малых космических аппаратов при участии молодых ученых в разрабатываемый нацпроект по формированию отечественной индустрии космических сервисов. В нацпроект войдут «создание и запуск в космическое пространство малых космических аппаратов» при участии учащихся общеобразовательных организаций, учащихся вузов и молодых ученых. Планируется, что на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций высшего образования будет создана сеть наземных исследовательских комплексов, ориентированных на работу с запущенными в космическое пространство малыми космическими аппаратами. К работе с такой сетью хотят привлечь заинтересованных иностранных граждан и организации.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных