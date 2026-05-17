Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GAZP124,01+2,83%CNY Бирж.10,617-0,88%IMOEX2 668,6+1,32%RTSI1 161,95+2,41%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,52+0,02%
Главная / Медиа /

Болгария впервые победила на «Евровидении»

Второе место занял певец из Израиля
Ведомости

Победителем 70-го юбилейного конкурса «Евровидение-2026» впервые стала Болгария. Страну представила певица Дара с композицией Bangaranga, набравшая по итогам голосования 516 баллов – 204 от жюри и 312 от зрителей.

Серебро конкурса второй год подряд досталось Израилю – певец Ноам Беттан с балладой Michelle получил 343 балла, а после объявления зрительских голосов израильский исполнитель на несколько минут вышел на первое место, лидируя до момента объявления результатов Болгарии. Из-за допуска Израиля к «Евровидению-2026» от участия отказались Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения.

Третье место заняла Румыния: 22-летняя Александра Кэпитэнеску с песней Choke Me после голосования жюри была на тринадцатом месте, но телезрители дали ей 232 балла, благодаря чему она получила «бронзу».

Четвертое место заняла Австралия, пятое – Италия, хозяйка конкурса Австрия заняла 24-ю строчку, а хуже всего финал сложился для Великобритании, представитель которой Сэм Бэттл набрал лишь 1 балл и замкнул итоговую таблицу.

Читайте также:Исполняют все: история и скандалы «Евровидения»

Всего в финале выступили 25 стран.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её