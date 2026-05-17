Болгария впервые победила на «Евровидении»Второе место занял певец из Израиля
Победителем 70-го юбилейного конкурса «Евровидение-2026» впервые стала Болгария. Страну представила певица Дара с композицией Bangaranga, набравшая по итогам голосования 516 баллов – 204 от жюри и 312 от зрителей.
Серебро конкурса второй год подряд досталось Израилю – певец Ноам Беттан с балладой Michelle получил 343 балла, а после объявления зрительских голосов израильский исполнитель на несколько минут вышел на первое место, лидируя до момента объявления результатов Болгарии. Из-за допуска Израиля к «Евровидению-2026» от участия отказались Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения.
Третье место заняла Румыния: 22-летняя Александра Кэпитэнеску с песней Choke Me после голосования жюри была на тринадцатом месте, но телезрители дали ей 232 балла, благодаря чему она получила «бронзу».
Четвертое место заняла Австралия, пятое – Италия, хозяйка конкурса Австрия заняла 24-ю строчку, а хуже всего финал сложился для Великобритании, представитель которой Сэм Бэттл набрал лишь 1 балл и замкнул итоговую таблицу.
Всего в финале выступили 25 стран.