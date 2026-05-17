Болгария впервые победила на «Евровидении»

Серебро конкурса второй год подряд досталось Израилю – певец Ноам Беттан с балладой Michelle получил 343 балла, а после объявления зрительских голосов израильский исполнитель на несколько минут вышел на первое место, лидируя до момента объявления результатов Болгарии. Из-за допуска Израиля к «Евровидению-2026» от участия отказались Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения.