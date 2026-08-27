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Главная / Инвестиции /

РКК «Энергия» получила чистую прибыль за полугодие против убытков годом ранее

Наталья Захарова

Чистая прибыль ракетно-космической корпорации «Энергия» по МСФО за полугодие составила 292,6 млн руб. против 458,08 млн руб. чистого убытка за аналогичный период прошлого года. Финансовый отчет опубликован на сайте компании.

Выручка выросла на 33,1% и достигла 24,18 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 55,8% до 2,94 млрд руб. Прибыль от операций выросла в 9,5 раза – до 1,15 млрд руб.

Себестоимость продаж выросла на 30,5% до 21,94 млрд руб. Долгосрочные обязательства снизились на 6,8% до 23,77 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли на 11,6% до 12,41 млрд руб.

По состоянию на 16:39 мск акции «Энергии» торгуются по 11 000 руб. Разница с ценой закрытия составила 0,92%.

РКК «Энергия» является головным предприятием России в области пилотируемого освоения космоса. Именно здесь разработали первый искусственный спутник Земли, запущенный 4 октября 1957 г., первые пилотируемые космические корабли «Восток» и «Восход». «Энергия» – основной разработчик российских модулей для Международной космической станции (МКС). Корпорация производит пилотируемые корабли «Союз» и грузовые космические корабли «Прогресс».

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